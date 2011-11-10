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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:23 BJT

〔韩国股市〕收盘大跌近5%创七周最大单日跌幅,外资抛售

路透首尔11月10日电---韩国股市周四大跌,因意大利公债收益率(殖利率)飙升显示欧债危机恶化,导致韩国银行和炼油类股重挫,并促使外资抛售韩股,卖出规模创七周最大.

综合股价指数(KOSPI).KS11收挫4.94%至1,813.25点,创三周最低收盘水准,并创七周最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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