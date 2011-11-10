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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:12 BJT

〔欧洲股市〕EUROSTOXX 50期货指数挫跌2.1%,预示股市开盘将下挫

路透巴黎11月10日电---EUROSTOXX 50期货指数STXEc1跌2.1%,DAX期货指数FDXc1跌2.6%,CAC 40期货指数FCEc1跌1.9%.(完)

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