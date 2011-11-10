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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:24 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯称,可能无法在11月14日期限前发布财报

路透东京11月10日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周四表示,可能无法在周一期限之前公布上半年度财报,这将导致公司被列入东证所的监管名单.

列入监管名单将是奥林巴斯可能下市的第一步.

奥林巴斯表示,公司计画在12月14日之前公布上半年财报.如果错过这个期限,奥林巴斯可能下市.

随後,东京证交所称将奥林巴斯纳入监管名单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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