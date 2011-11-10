〔日本股市〕日经指数收跌近3%,受累于意大利疑虑(更新版)

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(新增细节)
路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四收跌近3%,创五周来最低收盘位,因意大利公债收益率(殖利率)飙升暗示欧洲债务危机最糟糕阶段或尚未结束;银行类股挫跌,追随国际同业的跌势.
奥林巴斯(7733.T)遭遇沉重卖压,仍然未有成交,收盘重挫17%,触及跌停.消息人士告诉路透,这家丑闻缠身的公司不太可能在下周一最後期限前发布上半财年财报,距离摘牌将更近一步.
意大利10年期公债收益率冲至1999年欧元问世以来最高,之前该国总理贝鲁斯柯尼表示,反对任何形式的临时政府,该国必须进行选举.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元