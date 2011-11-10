〔日本股市〕日经指数收跌近3%,受累于意大利疑虑(更新版)

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路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四收跌近3%,创五周来最低收盘位,因意大利公债收益率(殖利率)飙升暗示欧洲债务危机最糟糕阶段或尚未结束;银行类股挫跌,追随国际同业的跌势.

奥林巴斯(7733.T)遭遇沉重卖压,仍然未有成交,收盘重挫17%,触及跌停.消息人士告诉路透,这家丑闻缠身的公司不太可能在下周一最後期限前发布上半财年财报,距离摘牌将更近一步.