〔欧元债市〕德债期货触及纪录新高,意大利标债在即市场心态紧张

路透伦敦11月10日电---德国公债期货周四触及纪录新高,市场在意大利公债标售前恐慌不安,此次标售将是对意大利融资能力的一次重大考验,目前有关欧元区分裂的传言加剧了避险资金流动.

意大利将标售不超过50亿欧元的2012年11月到期的短期公债.目前,该国已取代希腊,成为肆虐欧洲长达两年的债务危机的头号问题.