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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 15:21 BJT

《外汇动态》澳元续跌,受中长期投资大户卖盘拖累

0702GMT---澳元延续跌势,据传有中长期投资大户抛售.

据称,1.0100美元下方挂有企业买单,1.0071美元处支撑或有助于放缓澳元跌速.1.0071美元即是10月0.9388涨至1.0753的50%回档技术位,也是周线一目均衡云区转换线切入位.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.5%,至1.0087美元.(完)

--编译 许娜;审校 张明钧

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