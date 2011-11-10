〔日本债市〕公债价格上涨,10年期公债收益率创一年低位

路透东京11月10日电---日本公债价格周四上涨,10年期公债收益率(殖利率)触及一年低位,因围绕意大利公共财政持续性的担忧重创股价.40年公债标售获得稳健需求.

标售结果帮助缩窄10/30年期公债利差,显示出过去一个半月收益率曲线趋陡的趋势有可能逆转.

"抛去所有对救助计划的质疑不提,很明显欧洲经济基本面在恶化.不能指望美国经济强劲成长.地震後日本复苏看似失去动能.经济看起来不好."一日系银行资深债券交易员称.