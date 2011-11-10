〔日本债市〕公债价格上涨,10年期公债收益率创一年低位

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透东京11月10日电---日本公债价格周四上涨,10年期公债收益率(殖利率)触及一年低位,因围绕意大利公共财政持续性的担忧重创股价.40年公债标售获得稳健需求.
标售结果帮助缩窄10/30年期公债利差,显示出过去一个半月收益率曲线趋陡的趋势有可能逆转.
"抛去所有对救助计划的质疑不提,很明显欧洲经济基本面在恶化.不能指望美国经济强劲成长.地震後日本复苏看似失去动能.经济看起来不好."一日系银行资深债券交易员称.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7