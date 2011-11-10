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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:45 BJT

〔中国新股〕中化股份计划发至多265亿A股,预计融资200-350亿元--文件

路透上海11月10日电---中国环境保护部网站周四刊登的环保核查公告显示,中国中化股份有限公司计划首次公开发行(IPO)不超过265亿股A股,预计融资规模约200-350亿元人民币,拟上市地为上海证券交易所.

公告并显示,本次募集资金将投向中化泉州1,200万吨/年炼油项目.

中化股份由中化集团和中远集团作为发起人共同发起设立,此次A股IPO前,中化股份总股本为398亿股,其中中化集团持股98%.(完)

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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