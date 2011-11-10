〔全球金市〕美国期金最多下探2%,意大利忧虑加剧打击市场

路透新加坡11月10日电---美国期金周四最多下跌2%,对意大利和欧元区稳定性的忧虑加剧,打击风险资产,并带动黄金市场平仓.

股市和大宗商品大跌,迫使部分投资者出脱投资组合中的黄金仓位来弥补损失,这拖低工业用贵金属,比如白银、铂金(白金)和钯金.