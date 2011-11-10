〔外汇期权〕市场开盘变化不大,期权波动率上升--IFR

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
IFR伦敦11月10日电---周四市场开盘与周三收盘相差不大,昨日避险情绪弥漫,欧元区债务危机重挫欧元.
各货币对期权隐含波动率走升,在此刻市场参与者肯定不愿出售gamma.
欧元/美元现汇价稍稍扩大了近期300个点的跌幅,测试1.3500,但关于巨大奇异期权敞口的传言帮助防止欧元向下突破.波动率需求强劲,一周期波动率在24个小时内上涨4.0个百分点至18.0%,一个月期波动率上涨近2.0个百分点至16.5%.风险逆转指标(RR)昨日全线创下纪录新高,一个月期RR报4.1%,一年期RR报4.5%,偏向于欧元卖权.
在当前风险环境下,澳元/美元仍追随欧元/美元的跌势,澳元在亚洲时段测试1.0100未果,一个月期波动率升至上周峰值19.75%,24个小时内涨幅近3.0个百分点.一周期delta为0.25的RR创下近期新高--报5.25%,偏向澳元卖权,目前有对行权价在1.00下方的短期看跌期权需求.
一个月期英镑/美元期权波动率自昨日以来上涨1.25个百分点至10.5%,现汇价下跌0.02美元.一个月欧元/英镑波动率上涨1.0个百分点至10.5%,0.8500的障碍位已移除.
美元/日圆波动率上升,与此同时现汇价仍保持在77.50上方.(完)
--编译 王洋; 审校 张明钧
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7