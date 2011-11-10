〔外汇期权〕市场开盘变化不大,期权波动率上升--IFR

IFR伦敦11月10日电---周四市场开盘与周三收盘相差不大,昨日避险情绪弥漫,欧元区债务危机重挫欧元.

各货币对期权隐含波动率走升,在此刻市场参与者肯定不愿出售gamma.

欧元/美元现汇价稍稍扩大了近期300个点的跌幅,测试1.3500,但关于巨大奇异期权敞口的传言帮助防止欧元向下突破.波动率需求强劲,一周期波动率在24个小时内上涨4.0个百分点至18.0%,一个月期波动率上涨近2.0个百分点至16.5%.风险逆转指标(RR)昨日全线创下纪录新高,一个月期RR报4.1%,一年期RR报4.5%,偏向于欧元卖权.

在当前风险环境下,澳元/美元仍追随欧元/美元的跌势,澳元在亚洲时段测试1.0100未果,一个月期波动率升至上周峰值19.75%,24个小时内涨幅近3.0个百分点.一周期delta为0.25的RR创下近期新高--报5.25%,偏向澳元卖权,目前有对行权价在1.00下方的短期看跌期权需求.

一个月期英镑/美元期权波动率自昨日以来上涨1.25个百分点至10.5%,现汇价下跌0.02美元.一个月欧元/英镑波动率上涨1.0个百分点至10.5%,0.8500的障碍位已移除.

美元/日圆波动率上升,与此同时现汇价仍保持在77.50上方.(完)

--编译 王洋; 审校 张明钧

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