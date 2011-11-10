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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 15:46 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元触及一个月低位,受意大利忧虑拖累

0733GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.3%,至1.3508美元,此前曾触及一个月低位1.3484美元,受围绕意大利的不确定性增强拖累,市场关注意大利公债标售.

美元指数.DXY触及一个月高位78.165,但美元兑日圆JPY=下跌0.2%,至77.67日圆.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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