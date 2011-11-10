〔金属期市〕上海期铜和期锌跌停,受意大利债务问题加剧影响

路透上海11月10日电---伦敦期铜周四跌至两周低位,上海期铜下滑6%至跌停,因意大利债务危机升级,加剧全球经济忧虑,促使投资者逃离风险资产.

0712GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌近3.1%,至每吨7,382美元,脱离早前所及的10月24日以来最低位7,365美元.

交投最为活络的上海期铜1月合约SCFc3最低跌至每吨54,830元人民币,为10月24日以来最低点.周四终场收挫5.4%,报54,830元.