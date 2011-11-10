〔中国新股〕中化股份计划A股IPO融资200-350亿元,今起环保公示(更新版)

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路透上海11月10日电---中国中化股份有限公司计划首次公开发行(IPO)不超过265亿股A股,预计融资规模约200-350亿元人民币,拟上市地为上海证券交易所,并于周四起进行上市环保核查情况公示.

中国环境保护部网站刊登的环保核查公告显示,中化股份此次向环保部申请上市环保核查,并提供了招股说明书,具体公示日期为11月10日-19日.

按照要求,所有拟上市企业在向证监会提交上市申请材料之前,通过环保部的环保审查是必要条件之一.

公告并显示,中化股份本次募集资金将投向中化泉州1,200万吨/年炼油项目.

中化股份由中化集团和中远集团作为发起人共同发起设立,此次A股IPO前,中化股份总股本为398亿股,其中中化集团持股98%.公司主营业务包括境外石油勘探开发、石油贸易、石油仓储物流、化肥、农药等.(完)

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