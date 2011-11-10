〔企业并购〕韩国SK电讯决定对海力士半导体发出最後的收购要约

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透首尔11月10日电---掌握第一手资料的知情人士周四对路透称,韩国最大移动运营商SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)已决定对全球第二记忆体芯片制造商海力士半导体发出最後的控股权收购要约.SK电讯随後亦表示董事会决定发出最後要约.
一主要股东称,海力士半导体股东将于周五上午宣布竞购赢家.
在STX Corp(011810.KS)9月退出竞购後,SK电讯是仅剩的一家竞购方.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7