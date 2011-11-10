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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 16:01 BJT

〔企业并购〕韩国SK电讯决定对海力士半导体发出最後的收购要约

路透首尔11月10日电---掌握第一手资料的知情人士周四对路透称,韩国最大移动运营商SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)已决定对全球第二记忆体芯片制造商海力士半导体发出最後的控股权收购要约.SK电讯随後亦表示董事会决定发出最後要约.

一主要股东称,海力士半导体股东将于周五上午宣布竞购赢家.

在STX Corp(011810.KS)9月退出竞购後,SK电讯是仅剩的一家竞购方.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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