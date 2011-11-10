〔中国票据市场〕转贴利率连跌後盘整,资金信贷预期双宽仍有下行可能

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透上海11月10日电---中国票据市场转贴利率在连续下行後周四稍作盘整.在中央明确调控政策将适时预调和微调後,市场对信贷调控可能放松的预期随之增强,加之资金面暂时没有明显收紧因素,因此转贴利率预计仍有一定下行空间.
国务院常务会议此前表示,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]
华南一银行交易员称,目前半年左右的银行承兑汇票转贴成交在月息0.7%-0.73%左右,"各行信贷规模控制没有(以前)那麽严格.收票的还是相对多一些."
她并指出,对年底前信贷规模可能放松的预期,给转贴利率继续下行提供了空间.不过,受资金成本因素限制,转贴利率料在年息7%附近有强劲支撑.
作为银行资金成本的重要参考指标--上海银行间同业拆放利率(Shibor)六个月期品种SHICNY6MD=最新报在5.4579%,六个月期质押式回购CN6MRP=CFXS最新加权利率为5.95%.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.3173/8.6333 9.8030/9.2409 11.4200/10.4700
上日 9.4022/8.7622 9.9014/9.3987 11.4400/10.4900
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变动 -8.49bp/-12.89bp -9.84bp/-15.78bp -2.00bp/-2.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价延续跌势**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3047%,较上日6.3151%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1400/3.0610 3.2310/3.1610
上日 3.1570/3.0770 3.2480/3.1820
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7