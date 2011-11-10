〔中国票据市场〕转贴利率连跌後盘整,资金信贷预期双宽仍有下行可能

路透上海11月10日电---中国票据市场转贴利率在连续下行後周四稍作盘整.在中央明确调控政策将适时预调和微调後,市场对信贷调控可能放松的预期随之增强,加之资金面暂时没有明显收紧因素,因此转贴利率预计仍有一定下行空间.

国务院常务会议此前表示,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]

华南一银行交易员称,目前半年左右的银行承兑汇票转贴成交在月息0.7%-0.73%左右,"各行信贷规模控制没有(以前)那麽严格.收票的还是相对多一些."

她并指出,对年底前信贷规模可能放松的预期,给转贴利率继续下行提供了空间.不过,受资金成本因素限制,转贴利率料在年息7%附近有强劲支撑.

作为银行资金成本的重要参考指标--上海银行间同业拆放利率(Shibor)六个月期品种SHICNY6MD=最新报在5.4579%,六个月期质押式回购CN6MRP=CFXS最新加权利率为5.95%.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

--------------------------------------------------------

今日 9.3173/8.6333 9.8030/9.2409 11.4200/10.4700

上日 9.4022/8.7622 9.9014/9.3987 11.4400/10.4900

--------------------------------------------------------

变动 -8.49bp/-12.89bp -9.84bp/-15.78bp -2.00bp/-2.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价延续跌势**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3047%,较上日6.3151%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1400/3.0610 3.2310/3.1610

上日 3.1570/3.0770 3.2480/3.1820

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)