〔欧洲个股〕西门子执行长称见到增长平缓迹象

路透11月10日电---西门子(SIEGn.DE)(SIEGn.DE)执行长Peter Loescher称,整个集团发现增长平缓的迹象,能源技术部门将是达到1,000亿欧元销售目标的主要推动力.

其并称,仍在继续筹备欧司朗(Osram)上市事宜.该部门原定9月上市,後因股市动荡而推迟.(完)