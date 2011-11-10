〔韩国股市〕大幅收低5%创七周最大单日跌幅,外资抛售(更新版)

(新增细节)

路透首尔11月10日电---韩国股市周四大跌,因意大利公债收益率(殖利率)飙升显示欧债危机恶化,导致韩国银行和炼油类股重挫,并促使外资争相出逃.

"在避险资产人气上升之际,外资大举抛售(韩股)以握有更多现金,这大幅压低了市场."Mirae Asset Securities市场分析师Lee Jin-woo表示.

外资卖超5,046亿韩元韩股,规模创七周来最大.

"意大利经济规模远超希腊,它的问题给全球经济与市场造成的拖累会更长久."Lee补充说.