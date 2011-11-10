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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 16:30 BJT

〔希腊政经〕政治领袖开始与总统会谈,讨论新联合政府问题

路透雅典11月10日电---据一名路透记者称,希腊政治领导人周四聚集总统府邸,为围绕新联合政府达成协议作出新的努力.

即将离任的希腊总理帕潘德里欧、保守党领导人Antonis Samaras以及极右派领导人George Karatzaferis与总统Karolos Papoulias开始进行会谈.

消息人士表示,周三晚未能就任命众议院议长为新总理达成一致,为前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯掌管新联合政府重新赢得机会.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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