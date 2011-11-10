〔中国房地产〕至10月底保障房开工超1,000万套,实现年初目标--住建部

路透北京11月10日电---中国住房和城乡建设部周四称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.

住建部部长姜伟新稍早表示,加上去年开工的结转项目,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由于保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低于300万套.