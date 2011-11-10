〔中国房地产〕至10月底保障房开工超1,000万套,实现年初目标--住建部

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京11月10日电---中国住房和城乡建设部周四称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.
此前考虑到资金压力,今年能否实现1,000万套的保障房建设目标一直备受关注.
住建部部长姜伟新稍早表示,加上去年开工的结转项目,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由于保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低于300万套.
中国藉由行政力量力推保障性住房建设,未来五年中国计划新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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