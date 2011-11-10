《外汇动态》欧元兑美元下周前後或将跌破1.30--澳洲联邦银行分析师

0802GMT--澳洲联邦银行(CBA)分析师表示,意大利危机给欧元、英镑、新西兰元和澳元带来下行风险,欧元兑美元EUR=下周前後或跌至1.3000美元略下方.

上述分析师预计,澳元兑美元AUD=D4将跌破0.9800美元,随後或反弹.但仍预计欧元和澳元兑美元到今年底将分别达到1.3900和1.0400.(完)