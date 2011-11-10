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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 16:50 BJT

〔欧元债市〕法国、西班牙与德国公债利差扩大,创欧元问世来最高

路透伦敦11月10日电---法国/德国10年期公债利差扩大13个基点至161个基点,创欧元问世来最高.

西班牙/德国10年期公债利差扩大13个基点至423个基点,为1995年来最高.

比利时/德国10年期公债利差扩大10个基点至277个基点,为欧元问世来最高.(完)

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