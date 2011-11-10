〔中国债市〕人民币利率互换跌势不改,受政策放宽预期和欧债危机影响

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透北京11月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周四跌势不改.通胀下行等增强政策宽松预期,欧元区分裂疑虑推升市场悲观情绪,推动IRS下行连连.
上海一大型银行交易员称,"今天IRS下得较多,CPI比较低,PPI特别低,(一年)央票(发行收益率)也下了一个点,有政策宽松的预期."
上海一外资行交易员则称,欧元区分裂疑虑的升温,亦感染到市场情绪,进而推动IRS下跌.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,回落幅度大于预期;标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.[ID:nCN1206472]
意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.[EU & CDEPTH]
不过交易员都提到,当前的国内基本面等情况,或不支持IRS如此急速大跌,後期调整的可能性难以排除.
"现在的环境,感觉大家在看欧洲的崩溃,在看又一次金融危机,非理性市场,有点过了,"上述外资行交易员就表示.
至于IRS後期的走势,他们则指出,需继续关注欧洲债务危机的走向和国内政策的宽松力度,一年期央票後续发行情况值得关注.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1971/ 3.3214 2.8917/ 2.9733 2.9533/ 3.0350 3.0600/ 3.1450 3.0967/ 3.3583
周三 3.3083/3.4317 3.0907/3.1807 3.1429/3.2357 3.2686/3.3614 3.2300/3.5400
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变动 -0.1112/-0.1103 -0.1990/-0.2074 -0.1896/-0.2007 -0.2086/-0.2164 -0.1333/-0.1817
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7