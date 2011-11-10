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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 16:39 BJT

〔新兴汇市〕受到意大利困局拖累,印尼卢比在央行降息後跌至六周低点

路透新加坡11月10日电---新兴亚洲货币周四走低,因意大利借款成本飙升引发欧元区分裂疑虑後,投资者抛售风险资产,印尼卢比跌至逾六周低点,此前印尼央行宣布的降息幅度超出市场预期.

全球需求放缓亦令亚洲货币承压,中国数据显示该国出口增长放慢,而菲律宾出口则骤降.

意大利10年期公债收益率(殖利率)周三飙升至7%上方,多数分析师认为,这样高昂的融资成本对逾2万亿欧元的债务负担而言,是不可持续的.这打压风险资产需求,其中包括对巴西雷亚尔等新兴亚币的需求.亚洲信贷价差大幅升高.

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