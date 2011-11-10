〔新兴汇市〕受到意大利困局拖累,印尼卢比在央行降息後跌至六周低点

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透新加坡11月10日电---新兴亚洲货币周四走低,因意大利借款成本飙升引发欧元区分裂疑虑後,投资者抛售风险资产,印尼卢比跌至逾六周低点,此前印尼央行宣布的降息幅度超出市场预期.
全球需求放缓亦令亚洲货币承压,中国数据显示该国出口增长放慢,而菲律宾出口则骤降.
意大利10年期公债收益率(殖利率)周三飙升至7%上方,多数分析师认为,这样高昂的融资成本对逾2万亿欧元的债务负担而言,是不可持续的.这打压风险资产需求,其中包括对巴西雷亚尔等新兴亚币的需求.亚洲信贷价差大幅升高.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7