〔新兴汇市〕受到意大利困局拖累,印尼卢比在央行降息後跌至六周低点

路透新加坡11月10日电---新兴亚洲货币周四走低,因意大利借款成本飙升引发欧元区分裂疑虑後,投资者抛售风险资产,印尼卢比跌至逾六周低点,此前印尼央行宣布的降息幅度超出市场预期.

全球需求放缓亦令亚洲货币承压,中国数据显示该国出口增长放慢,而菲律宾出口则骤降.