中国称制裁无法从根本解决伊朗问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日电---国际原子能机构（IAEA）日前发布报告称，伊朗正着手设计原子弹，西方首脑呼吁扩大对伊朗制裁。中国外交部周四称，制裁无法“从根本上”解决伊朗核问题。

中国外交部发言人洪磊称：“我们一贯认为，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”

“当务之急是有关各方加大外交上的努力。”

“希望国际原子能机构秉持客观、公正的立场，积极致力于与伊朗通过合作，澄清报告涉及的有关问题，并在机构的框架内加以解决，这是目前的当务之急。”

西方政府希望北京能支持联合国对伊朗实施更严厉的制裁。但洪磊的表态并未直接否决。

洪磊周三警告称，对伊朗核项目采取行动，或导致中东地区出现新的动荡。（完）