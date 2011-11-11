中国称制裁无法从根本解决伊朗问题

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月10日电---国际原子能机构（IAEA）日前发布报告称，伊朗正着手设计原子弹，西方首脑呼吁扩大对伊朗制裁。中国外交部周四称，制裁无法“从根本上”解决伊朗核问题。
中国外交部发言人洪磊称：“我们一贯认为，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”
“当务之急是有关各方加大外交上的努力。”
“希望国际原子能机构秉持客观、公正的立场，积极致力于与伊朗通过合作，澄清报告涉及的有关问题，并在机构的框架内加以解决，这是目前的当务之急。”
西方政府希望北京能支持联合国对伊朗实施更严厉的制裁。但洪磊的表态并未直接否决。
洪磊周三警告称，对伊朗核项目采取行动，或导致中东地区出现新的动荡。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64