〔中国债市〕现券收益率续降,出口疲软强化政策趋宽松预期

路透上海11月10日电---中国银行间债市周四现券收益率延续大跌走势.出口数据意外疲软,外围经济欠佳对中国经济增长的影响日益凸显,机构对经济前景预期普遍悲观,避险情绪使得债市买盘汹涌.

交易员称,机构普遍看好债市未来表现,政策面可能放宽的预期支撑债市继续向好.但随着现券收益率连日的快速下探,控制风险的情绪也在逐渐积聚.

北京一券商交易员认为,欧洲经济在欧债危机的泥潭中越陷越深,且越来越多的国家加入降息的行列,国内经济前景也隐忧渐现.对于债市,"现在继续看多啊,(政策)放松的预期很强烈."

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nCN1210344]

此外,昨日公布的通胀数据亦延续回落态势.中国10月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132]

上海一券商研究员指出,"现在这个收益率水平已经隐含了货币政策放松(调降存准率或降息等)的动作在里头."

剩馀期限近五年的国债110014券CN110014=CFXS成交居首,收报100.66元,对应收益率3.28%,成交额为62.58亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1399 3.4808

上日 3.1280 3.5294

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5915/3.5135

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.0372/2.9652

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7259/3.6589 (完)

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