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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:06 BJT

〔日本个股〕丰田汽车称,仍在研究全面恢复泰国生产的最佳时机

路透日本名古屋11月10日电---日本丰田汽车(7203.T)社长丰田章男周四称,仍在研究全面恢复泰国生产的最佳时机.(完)

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