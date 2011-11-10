版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 16:52 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,意大利危机加剧

路透苏黎世11月10日电---瑞郎兑美元周四继续小幅下滑,同时受意大利债务危机加深打击,欧元亦走弱.

瑞郎兑美元及欧元兑美元都在一个月低位附近交投,因欧洲第三大经济体意大利的借款成本接近无可维系的水平,而欧元区又无力承担救助.

"意大利危机触发欧元等货币遭遇沉重抛压,"瑞士信贷一份研究报告指出.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐