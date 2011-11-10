〔表格〕1-10月中国各地保障房开工情况一览

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京11月10日电---中国住房和城乡建设部周四称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程
开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.[ID:nCN1210962]
以下为1-10月全国保障性安居工程开工情况:
省市 已开工套数(单位:万套)
北京 22.4
天津 26.0
河北 38.4
山西 38.0
内蒙古 41.0
辽宁 36.2
吉林 32.9
黑龙江 86.7
上海 25.6
江苏 39.4
浙江 20.7
安徽 43.3
福建 25.2
江西 32.6
山东 36.0
河南 45.1
湖北 35.1
湖南 46.5
广东 31.9
广西 27.6
海南 9.3
重庆 52.8
四川 38.9
贵州 23.9
云南 30.9
西藏 1.5
陜西 48.3
甘肃 18.6
青海 18.1
宁夏 8.3
新疆 34.2
兵团 17.8 (完)
--整理 邵晓忆; 审校 乔艳红
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