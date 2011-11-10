〔表格〕1-10月中国各地保障房开工情况一览

路透北京11月10日电---中国住房和城乡建设部周四称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程

开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.[ID:nCN1210962]

以下为1-10月全国保障性安居工程开工情况:

省市 已开工套数(单位:万套)

北京 22.4

天津 26.0

河北 38.4

山西 38.0

内蒙古 41.0

辽宁 36.2

吉林 32.9

黑龙江 86.7

上海 25.6

江苏 39.4

浙江 20.7

安徽 43.3

福建 25.2

江西 32.6

山东 36.0

河南 45.1

湖北 35.1

湖南 46.5

广东 31.9

广西 27.6

海南 9.3

重庆 52.8

四川 38.9

贵州 23.9

云南 30.9

西藏 1.5

陜西 48.3

甘肃 18.6

青海 18.1

宁夏 8.3

新疆 34.2

兵团 17.8 (完)