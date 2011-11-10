沙特2015年将重回最大产油国宝座--IEA

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路透莫斯科11月9日电（记者 Vladimir Soldatkin/Nastassia Astrasheuskaya）---国际能源署（IEA）周三称，因俄罗斯新油田的产出赶不上成熟油田产量下降的速度，沙特阿拉伯将在2015年前後超过俄罗斯，再次成为全球最大原油生产国。

国际能源署在《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中称，尽管俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)与中方五年来尚未达成供气协议，俄罗斯最终将向中国输送天然气，成为中国一个主要的燃料来源。

2009年经济危机时，石油输出国组织（OPEC）削减原油产量，俄罗斯因此超过沙特，成为全球最大原油生产国。

俄罗斯石油日产量将稳定在1,050万桶，沙特将在2015年前後赶上俄罗斯，并在2035年实现日产原油1,400万桶。

去年底之前，OPEC成员国就各自产量设定一系列目标，以稳定全球石油市场。但今年利比亚产油中断後，上述产量限制基本上被抛弃。

国际能源署称，假定俄罗斯出台激励措施，鼓励新油田开发，其原油日产量在2015年也将降至970万桶。

国际能源署指出：“俄罗斯石油产量将在何时、以多快速度减少，俄罗斯财政政策是关键因素。”（完）