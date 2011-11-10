〔IEA月报〕IEA调降今明两年全球石油需求预估,受经济放缓及高价拖累

路透伦敦11月10日电---国际能源署(IEA)周四表示,今明两年全球石油需求将低于预期,因经济放缓且高油价抑制消费.

IEA表示,美国、中国和日本第三季燃料用量低于预期,若经济活动放缓,需求前景或进一步下修.