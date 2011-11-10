〔中国经济〕应着重增加人力资本投资,改进增长质量--专家

路透北京11月10日电---中国国务院发展研究中心研究员、着名经济学家吴敬琏周四表示,中国应着重增加人力资本投资、提高效率,改进经济增长质量.

吴敬琏称,中国经济失衡主要表现在过高储蓄率和过低消费率,实现经济再平衡要改变靠投资和净出口拉动的模式,否则无法解决储蓄与消费结构失衡的问题.

""九五"(1996-2000年)期间,中国就提出转变经济增长方式,但直到目前也没有达到效果,只有坚持改革,才能消除转变经济发展方式的体制性障碍和建立有利于创新和创业的经济、社会和政治体制."他称.

吴敬琏并指出,政府自身的改革是关键中的关键,很多领域,政府行政命令干预经济的动力依旧存在,应该坚持有所为,有所不为.

数据显示,中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.

吴敬琏还称,全球各国在应对此轮金融危机,需铲除危机根源:消除泡沫,去杠杆化和实现再平衡.

国务院总理温家宝此前表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中方将坚定实施扩大内需的政策.(完)