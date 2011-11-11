美国百岁老人的“三大秘诀”--调查

标题新闻：辉瑞在研究出售旗下价值逾20亿美元的药物资产，聘任摩根大通提供顾问服务--彭博
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月8日电---在美国人口当中，百岁老人的数量增长快速，到2050年，这一族群或增至60.1万人；但其中多数人从未想过自己会活过百岁，许多人称，良好的生活方式是长寿秘诀所在。
最新调查显示，美国逾三分之一的百岁老人称，良好的生活方式帮助他们长寿，27%的人将长寿归功于基因，23%的人称是信仰的作用。仅有9%的人认为，他们年过百岁是因为运气。
UnitedHealthcare Medicare and Retirement开展的这次调查访问了100位百岁老人，其首席医务官兰德尔博士（Rhonda Randall）称：“良好的生活方式一直在他们认为的长寿秘诀中排名靠前。老龄人群的数量增长很快。”
根据美国统计局（U.S. Census Bureau）的数据，1994年，美国约有八分之一人口步入老龄阶段，到2030年，预计这一比例将达到五分之一左右。
尽管这些百岁老人惊讶自己如此长寿，许多人称，他们刻意保持良好饮食习惯、控制饮酒并避免吸烟。
半数百岁老人曾定期锻炼，管理并减少生活中的压力。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
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