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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 17:31 BJT

〔中港股市〕双双收低,欧债危机升级冲击银行股

* 恒生指数重挫5.3%,回吐五日来的涨幅

* 沪综指跌1.8%,受大盘股跌势拖累

* 香港股市金融股下挫,汇控和工行股价走跌

* 中国地产股延续跌势

* 酒类股相对来说为亮点,青岛啤酒涨1%

路透香港11月10日电---港股周四重挫逾5%,几乎尽数回吐本周的所有涨幅,因欧债危机升级,汇丰控股(0005.HK)公布疲弱业绩,促使投资者出逃.

金融类股遭遇卖压,高盛(GS.N)减持部分工商银行(1398.HK)持股後[ID:nCN1209244],中资银行承受更多压力.

欧洲最大的银行--汇丰控股股价大跌9.1%,受意大利借款成本 涨至无以为继的高位附近影响;中国工商银行挫跌8.7%,为三年来最大跌幅.这两支股票跌势促成恒指.HSI今日逾1,000点跌幅的三分之一有余.

恒指大幅收低5.3%,收报约18,964点.沪综指.SSEC亦收挫1.8%,报2,480点.

今日成交量相对较高,港股成交值为747亿美元,比本月的日均成交量高出约11%.

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