〔中港股市〕双双收低,欧债危机升级冲击银行股

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
* 恒生指数重挫5.3%,回吐五日来的涨幅
* 沪综指跌1.8%,受大盘股跌势拖累
* 香港股市金融股下挫,汇控和工行股价走跌
* 中国地产股延续跌势
* 酒类股相对来说为亮点,青岛啤酒涨1%
路透香港11月10日电---港股周四重挫逾5%,几乎尽数回吐本周的所有涨幅,因欧债危机升级,汇丰控股(0005.HK)公布疲弱业绩,促使投资者出逃.
金融类股遭遇卖压,高盛(GS.N)减持部分工商银行(1398.HK)持股後[ID:nCN1209244],中资银行承受更多压力.
欧洲最大的银行--汇丰控股股价大跌9.1%,受意大利借款成本 涨至无以为继的高位附近影响;中国工商银行挫跌8.7%,为三年来最大跌幅.这两支股票跌势促成恒指.HSI今日逾1,000点跌幅的三分之一有余.
恒指大幅收低5.3%,收报约18,964点.沪综指.SSEC亦收挫1.8%,报2,480点.
今日成交量相对较高,港股成交值为747亿美元,比本月的日均成交量高出约11%.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7