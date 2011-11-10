版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:24 BJT

〔国际油市〕美国原油期货涨1美元,受库存意外减少提振

路透伦敦11月10日电---美国原油期货CLc1周四盘中上涨1美元,至每桶96.74美元,此前美国原油库存意外减少.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐