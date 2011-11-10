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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:47 BJT

〔中欧关系〕奥地利央行与中国央行签署货币投资协议

路透维也纳11月10日电---奥地利央行周四表示,已与中国央行达成一项协议,奥地利央行将得以投资人民币资产.

"这项协议让奥地利央行能够透过中国人民银行投资人民币资产.这是中国央行首次与亚洲以外央行签署此类协议,是两国央行发展友好关系的重要一步,"奥地利央行声明称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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