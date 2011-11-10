〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及八个月高位,意大利债务危机冲击欧元

路透伦敦11月10日电---周四英镑兑欧元触及八个月高位,因意大利债务问题发酵继续冲击欧元.不过涌现避险资产的资金流,令英镑兑美元走势挣扎.

欧元EURGBP=D4跌至0.8486英镑,为3月初以来最低水准.且分析师表示,英镑兑欧元的未来走势与欧债危机发展息息相关.