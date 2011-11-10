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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:25 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及八个月高位,意大利债务危机冲击欧元

路透伦敦11月10日电---周四英镑兑欧元触及八个月高位,因意大利债务问题发酵继续冲击欧元.不过涌现避险资产的资金流,令英镑兑美元走势挣扎.

欧元EURGBP=D4跌至0.8486英镑,为3月初以来最低水准.且分析师表示,英镑兑欧元的未来走势与欧债危机发展息息相关.

今日稍晚英国央行将公布货币政策决议.英镑交投在此前可能受抑制.预计英国央行将维持利率在纪录低点不变,且维持量化宽松规模不变.

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