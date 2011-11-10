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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 17:46 BJT

〔欧元区政经〕德国不追求缩小欧元区范围--德国政府发言人

路透柏林11月10日电---德国政府发言人Steffen Seibert周四称,德国政府并不追求建立范围更小的欧元区的想法,其政策重点着力于稳定整个欧元区.

此前路透报导称,欧盟(EU)消息人士透露,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区. [ID:nCN1209222]

"德国政府完全没有追求此类计划,"Seibert说道,"相反,我们政策宗旨是稳定整个欧元区并解决问题的根源."(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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