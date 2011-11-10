〔欧元区政经〕德国不追求缩小欧元区范围--德国政府发言人

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透柏林11月10日电---德国政府发言人Steffen Seibert周四称,德国政府并不追求建立范围更小的欧元区的想法,其政策重点着力于稳定整个欧元区.
此前路透报导称,欧盟(EU)消息人士透露,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区. [ID:nCN1209222]
"德国政府完全没有追求此类计划,"Seibert说道,"相反,我们政策宗旨是稳定整个欧元区并解决问题的根源."(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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