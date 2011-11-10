〔欧洲央行月报〕欧元区经济面临极高不确定性,下行风险加剧

路透法兰克福11月10日电---欧洲央行周四表示,欧元区经济面临极高的不确定性,且下行风险加剧,通货膨胀风险则大致平衡.

"经济前景依然面临高度不确定性及更多下行风险,"欧洲央行11月月报称.

"下行风险明显与欧元区及全球金融市场某些领域的紧张情势有关,同时也与这些压力可能进一步波及欧元区实体经济有关,"央行称.

欧洲央行并称,仍认为物价中期前景风险大致平衡,这亦是考量到11月3日央行降息25个基点至1.25%的决定.

月报措辞与欧洲央行总裁德拉吉上周政策会议後的言论几乎一致.(完)