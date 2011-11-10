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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 17:43 BJT

〔亚洲橡胶〕欧债忧虑加剧令TOCOM期胶大跌7%,沪胶触及跌停

路透东京11月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四大跌7.3%,至两年低位,而上海期胶亦收于跌停,因欧洲债务危机忧虑加剧,且需求忧虑促使投资者轧平持仓.

TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>结算价下跌19.8日圆或7.3%,至每公斤252.7日圆,为2009年12月以来最低.

上海期胶主力1月合约SNRF2收于跌停价每吨24,490元人民币,下跌4.6%.成交量缩减至66,006口,周三为188万口.

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