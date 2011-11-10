〔人民币汇率〕人民币汇率出现双向调整,是市场化的重要标志--证监会主席

路透北京11月10日电----中国证监会新任主席郭树清周四称,人民币汇率出现双向调整,是市场化的重要标志.

他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,中国应动用部分外汇储备,用于海外直接投资.

郭树清称,今年中国贸易顺差也就1,000多亿元人民币,占国内生产总值(GDP)2%左右,全部贸易顺差加总占3%左右,顺差还会持续一段时间,但压力已经减小.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02](完)