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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 18:05 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货上涨1美元,受美国石油库存下降提振

路透伦敦11月10日电---布兰特原油期货LCOc1周四盘中上涨1美元,至每桶113.31美元,因美国石油库存大幅下降.(完)

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