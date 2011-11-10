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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 18:26 BJT

〔欧洲政经〕意大利对欧元区构成"明显且立即的危险"--英相卡梅伦

路透伦敦11月10日电---英国首相卡梅伦周四称:

* 若想拯救欧元,欧元区各国政府必须马上行动起来

* 意大利现状对欧元区构成显而易见的危险

* 欧元区分裂或是成员国退出都不符合我们的利益

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