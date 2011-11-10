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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 18:17 BJT

〔欧洲政经〕ECB前副总裁帕帕季莫斯受邀参加希腊政治领袖会谈--媒体

路透雅典11月10日电---据希腊媒体周四报导,欧洲央行(ECB)前副总裁帕帕季莫斯受邀参加希腊政治领导人会谈.(完)

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