(重温稿)〔中国经济〕今年经常帐顺差约相当于GDP的3%--证监会主席

* 今年经常帐顺差约相当于GDP的3%

* 顺差料延续一段时间但压力已减小

* 人民币汇率出现双向调整,是市场化重要标志

* 中国应将部分外储用于海外直接投资

路透北京11月10日电----中国证监会新任主席郭树清周四称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.

这是郭树清就任证监会主席後的首次公开露面.他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,人民币汇率出现双向调整,是市场化的重要标志,也是对外关系平衡好转的标志.

郭树清说,今年(中国)贸易顺差也就1,000多亿美元,占GDP的2%左右,经常账户顺差合起来也就占3%左右,"顺差还会持续一段时间,但不会有那麽大的压力了."

中国官方9月底公布数据显示,今年上半年经常帐户顺差在GDP中的占比已缩窄至2.8%.2010年时该比重为5.1%,2009年时为6%.中国央行行长周小川此前曾做出预测称,今年经常账户顺差预计占GDP的4%左右.

郭树清并称,中国应动用部分外汇储备,用于海外直接投资.他说,如果中国能将三分之一、甚或半数外汇储备,用于海外直接投资,那将很可观.

截止9月末,中国外汇储备规模为近3.2万亿美元.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.[ID:nEAP307A02](完)