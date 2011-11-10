〔亚洲橡胶〕11月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透11月10日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
11月 244.0 45 248.1 14
12月 245.9 21 251.1 25
1月 248.0 166 252.4 17
2月 249.3 273 255.0 218
3月 251.6 1300 257.1 517
4月 252.7 7548 258.8 3362
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
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