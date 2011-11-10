〔东南亚股市〕触及一周低位,意大利危机加剧市场忧虑情绪

路透曼谷11月10日电---东南亚股市周四在亚洲市场的全线抛压下震荡下跌,因意大利公债收益率飙升,令市场对欧元区未来的忧虑加剧.商品类公司的业绩疲弱,亦促使新加坡股市跌至一周低位.

印尼央行周四的降息幅度大于预期,旨在支撑经济增长,但该国股市仍下跌近2%.

"随着意大利公债与德债利差正在大幅走阔至终将寻求援助的水准,风险已大幅加剧,"AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver表示.