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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 18:54 BJT

〔欧洲金融〕在恢复信心上ECB还能够做的已无多--ECB管委克诺特

路透海牙11月10日电---欧洲央行(ECB)管委会成员克诺特(Klaas Knot)周四表示:

* 不能期望欧洲央行做得更多,消除主权债疑虑是政府责任

* 欧洲央行的感觉是干预债市产生只能产生短暂效果.(完)

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