〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至三个月高位,受库存下滑推动

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透吉隆坡11月10日电---周四马来西亚棕榈油期货攀高至三个月高位,此前公布的报告显示库存意外下滑,促使投资者关注今年稍晚多变的天气冲击产量的前景.
马来西亚政府报告,在出口强劲背景下,棕榈油库存减少1.6%,加强了这样的担忧,即最後一季,在季风季和拉尼娜(反圣婴)气候遏制产出时,供应将吃紧.
意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.[ID:nCT0418410]
一外资商品经纪公司交易员称,"市场不是反映欧元区情势的模式."
"马来西亚棕榈油库存意外下滑,显示产量趋缓,若变化莫测的天气来临,棕榈油价格可能大涨."
指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨2.8%至每吨3,119马币(林吉特),为今年8月3日以来最高.
成交从平均的25,000口升至31,293口.
出口数据显示订单下滑.船货调查机构Intertek Testing Services报告称,11月前十天马来西亚棕榈油出口下滑5.9%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7