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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 18:59 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至三个月高位,受库存下滑推动

路透吉隆坡11月10日电---周四马来西亚棕榈油期货攀高至三个月高位,此前公布的报告显示库存意外下滑,促使投资者关注今年稍晚多变的天气冲击产量的前景.

马来西亚政府报告,在出口强劲背景下,棕榈油库存减少1.6%,加强了这样的担忧,即最後一季,在季风季和拉尼娜(反圣婴)气候遏制产出时,供应将吃紧.

意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.[ID:nCT0418410]

一外资商品经纪公司交易员称,"市场不是反映欧元区情势的模式."

"马来西亚棕榈油库存意外下滑,显示产量趋缓,若变化莫测的天气来临,棕榈油价格可能大涨."

指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨2.8%至每吨3,119马币(林吉特),为今年8月3日以来最高.

成交从平均的25,000口升至31,293口.

出口数据显示订单下滑.船货调查机构Intertek Testing Services报告称,11月前十天马来西亚棕榈油出口下滑5.9%.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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