〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至三个月高位,受库存下滑推动

路透吉隆坡11月10日电---周四马来西亚棕榈油期货攀高至三个月高位,此前公布的报告显示库存意外下滑,促使投资者关注今年稍晚多变的天气冲击产量的前景.

马来西亚政府报告,在出口强劲背景下,棕榈油库存减少1.6%,加强了这样的担忧,即最後一季,在季风季和拉尼娜(反圣婴)气候遏制产出时,供应将吃紧.