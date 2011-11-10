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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 18:52 BJT

〔全球贸易〕WTO将宣布俄罗斯加入世贸谈判成功结束

路透日内瓦11月10日电---世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)与俄罗斯谈判代表Maxim Medvedkov将在周四1200GMT举行新闻发布会,届时将宣布俄罗斯入世谈判成功结束.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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