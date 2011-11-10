版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 19:23 BJT

〔标题新闻〕世界贸易组织工作组周四批准俄罗斯入世条款的文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LP4DH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐